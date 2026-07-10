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Eleições do Conselho de Política Cultural de Londrina seguem com novas reuniões em julho

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 10 de julho de 2026 20:05

O Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) de Londrina dará continuidade ao processo eleitoral para o biênio 2026-2028 com novos encontros agendados para os dias 13, 14 e 16 de julho. As reuniões serão voltadas aos segmentos de Tradições Populares, Vilas Culturais e Região Sul, respectivamente.

Os encontros acontecerão na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Praça 1º de Maio, 110, ao lado da Concha Acústica, sempre às 19h. A participação na votação é aberta a todos os interessados que se inscreverem, independentemente de serem membros do Conselho. Para votar, é necessário ter mais de 16 anos e apresentar documento com foto. Candidatos devem ter mais de 18 anos.

As inscrições podem ser realizadas até o início de cada reunião, sendo permitida apenas uma inscrição por agente. Os interessados devem estar cadastrados na plataforma Londrina Cultura como Agente Cultural Individual, exceto para as áreas de Regiões e Distritos, onde basta comparecer com documento pessoal e comprovante de residência. Haverá computadores disponíveis para inscrições no local.

A Comissão de Eleição, formada por membros do CMPC e da Secretaria Municipal de Cultura, organiza as sessões, elabora o regimento eleitoral e acompanha todo o processo, incluindo registros e atas. Até o momento, apenas três das nove reuniões previstas atingiram quórum e elegeram representantes: Região Central, Teatro e Patrimônio.

Outros segmentos, como Fotografia, Região Oeste, Região Leste, Comunicação e Mídia, Circo e Região Norte, ainda não tiveram procura suficiente para formação de quórum. As próximas etapas contemplam Artes Visuais, Literatura, Dança, Música, Hip Hop, Artes Gráficas, Capoeira, Artesanato, Cinema e Distritos Rurais, com encontros programados entre julho e agosto.

Segundo a presidente do CMPC, Nuria Akemi, as reuniões seguem um formato padrão: leitura do regimento eleitoral, esclarecimento de dúvidas, manifestação dos candidatos e votação pública e nominal. Após a eleição, é feita a verificação dos documentos dos eleitos e, estando tudo regular, o secretário municipal de Cultura oficializa os nomes por decreto publicado no Jornal Oficial do Município.

Após a nomeação, uma reunião ordinária será realizada para transição dos cargos e eleição da nova diretoria do Conselho, incluindo presidente, vice, secretários e demais funções, finalizando o processo com a posse oficial dos novos conselheiros.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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