Vigilância Sanitária e Polícia Civil apreendem cigarros ilegais e eletrônicos em Cambé

Na tarde desta quinta-feira, uma ação conjunta da Vigilância Sanitária de Cambé e da Polícia Civil de Cambé resultou na apreensão de uma grande quantidade de cigarros de origem irregular e dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos popularmente como cigarros eletrônicos ou vapers, no município de Cambé.

A operação foi realizada em um estabelecimento comercial localizado no Jardim Santo Amaro, após o recebimento de denúncias feitas por meio dos canais oficiais de ouvidoria. Durante a fiscalização, foram encontrados cigarros sem autorização para comercialização no Brasil, além de dispositivos eletrônicos de fumar que não possuem regularização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em entrevista ao Portal Cambé, a chefe da Vigilância Sanitária, Ana Paula Maia, explicou que a comercialização e o uso desses dispositivos são proibidos no país por não atenderem às normas sanitárias vigentes. Segundo ela, além da irregularidade legal, esses produtos representam riscos à saúde da população, especialmente de adolescentes, público que tem sido frequentemente associado ao consumo dos cigarros eletrônicos.

Ainda conforme a Vigilância Sanitária, também foram apreendidos cigarros de procedência desconhecida, que não apresentavam as advertências obrigatórias do Ministério da Saúde. Diante das irregularidades constatadas, todo o material foi recolhido conforme determina a legislação sanitária.

As autoridades reforçam a importância da participação da comunidade no combate à venda desses produtos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 156, canal da Vigilância Sanitária, ou pelo 181, da Polícia Civil.

A Vigilância Sanitária e a Polícia Civil orientam a população a denunciar locais que comercializam cigarros eletrônicos ou produtos sem autorização de venda no Brasil, contribuindo para a proteção da saúde pública e o cumprimento da legislação.