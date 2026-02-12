Com a chegada do Carnaval, o Ministério da Saúde chama a atenção para a importância da doação voluntária de sangue antes do início das festividades. Historicamente, esse período é crítico para os hemocentros devido à redução dos estoques.

Critérios para Doação

Para ser doador, é necessário ter entre 16 e 69 anos, com autorização para menores de idade, pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Documentos com foto são obrigatórios, seja em formato físico ou digital.

Importância do Sangue

O sangue doado é crucial para atendimentos de urgência, cirurgias de grande porte e tratamento de doenças crônicas, além da produção de medicamentos derivados do plasma.

Estatísticas de Doação

Em 2024, o Brasil registrou 3,31 milhões de doações de sangue. Até outubro de 2025, o número preliminar foi de 2,71 milhões. A OMS recomenda que 3% da população de cada país seja doadora.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br