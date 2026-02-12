quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Polícia Militar do Paraná prende indivíduo por porte ilegal de arma em Matinhos

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo em Matinhos, no litoral do estado, durante uma operação integrada nesta terça-feira (11).

Detalhes da Operação

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pela equipe policial. Em uma busca minuciosa no local, um cão farejador especializado em detecção de armas de fogo foi utilizado, resultando na localização de um revólver calibre .38 com quatro munições, escondido dentro de um sofá.

Importância da Atuação dos Cães

O tenente Thiago Rodrigues Manasses destacou a importância do uso de cães na operação. Segundo ele, o cão farejador foi crucial para o sucesso da ação, indicando a presença do revólver e garantindo a segurança dos policiais.

Procedimentos Legais

Após a prisão, o homem foi levado à Delegacia da Polícia Civil de Matinhos, onde foi autuado em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça para as devidas providências legais.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

