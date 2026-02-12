quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Estado Investe R$ 3,3 Milhões em Inovação em Três Cidades

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Estado repassa R$ 3,3 milhões para implusionar inovação em Irati, Prudentópolis e Castro

O governo estadual anunciou um investimento de R$ 3,3 milhões destinado a impulsionar a inovação nas cidades de Irati, Prudentópolis e Castro. Este financiamento faz parte do programa Pacto Pela Inovação e Fundo a Fundo, que busca descentralizar recursos e fortalecer a capacidade de municípios desenvolverem políticas públicas focadas em tecnologia.

Objetivo do Investimento

O principal objetivo do programa é ampliar as iniciativas locais em inovação e tecnologia, permitindo que as cidades beneficiadas tenham mais autonomia para implementar projetos que atendam às suas necessidades específicas.

Cidades Contempladas

Além de Irati, Prudentópolis e Castro, outras 45 cidades também foram contempladas pelo programa. Essa ação visa criar um ambiente propício para o desenvolvimento tecnológico e inovação em todo o estado, promovendo o crescimento econômico e social nas regiões envolvidas.

Importância da Descentralização

A descentralização de recursos é vista como um passo crucial para que os municípios possam criar e implementar estratégias inovadoras de forma independente, garantindo que os projetos sejam mais adequados às realidades locais e tenham maior impacto.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

