O governo estadual anunciou um investimento de R$ 3,3 milhões destinado a impulsionar a inovação nas cidades de Irati, Prudentópolis e Castro. Este financiamento faz parte do programa Pacto Pela Inovação e Fundo a Fundo, que busca descentralizar recursos e fortalecer a capacidade de municípios desenvolverem políticas públicas focadas em tecnologia.

Objetivo do Investimento

O principal objetivo do programa é ampliar as iniciativas locais em inovação e tecnologia, permitindo que as cidades beneficiadas tenham mais autonomia para implementar projetos que atendam às suas necessidades específicas.

Cidades Contempladas

Além de Irati, Prudentópolis e Castro, outras 45 cidades também foram contempladas pelo programa. Essa ação visa criar um ambiente propício para o desenvolvimento tecnológico e inovação em todo o estado, promovendo o crescimento econômico e social nas regiões envolvidas.

Importância da Descentralização

A descentralização de recursos é vista como um passo crucial para que os municípios possam criar e implementar estratégias inovadoras de forma independente, garantindo que os projetos sejam mais adequados às realidades locais e tenham maior impacto.

