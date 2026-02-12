quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Arthur Elias convoca seleção feminina para amistosos internacionais

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

O técnico Arthur Elias anunciou a convocação da seleção brasileira feminina para os primeiros amistosos do ano, visando a preparação para a Copa do Mundo de 2027, que acontecerá no Brasil. A lista inclui 26 jogadoras, entre elas a catarinense Maiara Carolina Niehues, de 21 anos, que atuará pela primeira vez com a camisa da seleção nacional.

Novos e antigos nomes na lista

A convocação apresenta seis atletas que retornam à seleção para os jogos contra Costa Rica, Venezuela e México. Destaque para a meio-campista Luana, que volta ao time após superar um linfoma e retomar sua carreira no Orlando Pride, dos Estados Unidos. Outras jogadoras que retornam são Tamires, Gi Fernandes, Adriana, Jheniffer e Jaque.

Agenda de amistosos

Os amistosos estão programados para acontecer no final de fevereiro e início de março. A seleção enfrentará a Costa Rica em 27 de fevereiro, a Venezuela em 4 de março, e o México em 7 de março, em partidas que ocorrerão fora do Brasil.

Preparação para desafios futuros

Arthur Elias destacou a importância de convocar jogadoras que já estão em atividade ou que completaram a pré-temporada, visando um melhor preparo para os desafios futuros, como o Fifa Séries em abril, que contará com seleções como Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

Convocadas para os amistosos

A lista de convocadas inclui goleiras, defensoras, meio-campistas e atacantes de clubes nacionais e internacionais, refletindo a diversidade e o talento disponível para a seleção brasileira feminina.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Artigo anterior
Estado Investe R$ 3,3 Milhões em Inovação em Três Cidades
Próximo artigo
Ocupação Hoteleira no Rio para o Carnaval 2026 Atinge 91%
