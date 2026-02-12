quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Ocupação Hoteleira no Rio para o Carnaval 2026 Atinge 91%

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Um levantamento recente do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) revela que a ocupação hoteleira durante o Carnaval 2026 já supera 91% na capital e 80% no interior do estado.

Taxas de Ocupação na Capital

As regiões com as maiores taxas de ocupação na cidade do Rio de Janeiro incluem Glória a Botafogo (96,91%), Ipanema/Leblon (96,19%), Centro (95,42%) e Leme/Copacabana (94,63%). A Barra/Recreio/São Conrado apresenta 86,97% de ocupação. No ano anterior, a ocupação durante o Carnaval chegou a 98,62%.

Expectativas para o Desfile das Campeãs

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, durante o Desfile das Campeãs, a ocupação média prevista é de 85,13%, com destaque para Leme/Copacabana (97,14%), Ipanema/Leblon (95,69%) e Glória a Botafogo (87,55%).

Cenário no Interior do Estado

No interior do Rio, a ocupação média para o Carnaval é de 80,71%. Arraial do Cabo e Miguel Pereira lideram com 93,40%, seguidos por Angra dos Reis com 90,30% e Paraty com 83,70%. Outras localidades como Armação dos Búzios, Nova Friburgo, e Rio das Ostras também apresentam altas taxas de ocupação.

Impactos no Turismo e Eventos Futurnos

De acordo com Alfredo Lopes, presidente do HotéisRIO, o Carnaval é o principal evento turístico da cidade, gerando benefícios para diversos setores econômicos. Além disso, o Rio Open 2026, um torneio de tênis que ocorre entre 14 e 22 de fevereiro, também promete aumentar a ocupação, com uma média esperada de 85,20%.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

