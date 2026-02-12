quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Rota das Catedrais 2026: Expectativa de 1.500 Participantes em Londrina

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

A Rota das Catedrais, um dos eventos mais aguardados do calendário de Londrina, foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (12) para sua 8ª edição, que ocorrerá em 2 de maio de 2026. O evento de lançamento aconteceu no Auditório da Prefeitura de Londrina, com a presença do prefeito Tiago Amaral e de lideranças locais.

Trajeto e Impacto Regional

Com um percurso de aproximadamente 120 km, a Rota das Catedrais é o maior evento de mountain bike do Sul do Brasil. O trajeto começa na Catedral de Londrina e termina na Catedral de Maringá, passando por diversas cidades, como Cambé e Arapongas. Este evento não apenas promove o esporte, mas também impulsiona a economia local, o turismo e o comércio das cidades participantes.

Organização e Logística

A organização da Rota das Catedrais envolve mais de 120 profissionais, garantindo suporte completo aos participantes, com pontos de hidratação, atendimento médico e atrações turísticas ao longo do percurso. Peterson Oliveira, da P14 Sport, destacou a complexidade logística do evento, que busca oferecer uma experiência de alta qualidade a todos os envolvidos.

Depoimento de Participante

Alex do Coco, veterano da Rota das Catedrais, compartilhou sua experiência de superação através do ciclismo. Após enfrentar uma grave doença, Alex encontrou na bicicleta uma forma de recuperação e esperança. Ele destaca a Rota como um evento único, que combina superação física e mental com momentos de fé e contemplação da natureza.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

8
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

