Fiscalização em Maringá visa regularizar descartes de resíduos de lava-jatos

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Sanepar fiscaliza destino dos resíduos da lavagem de carros em Maringá - em parceria com IAM e ...

A Sanepar, em parceria com a prefeitura de Maringá, está realizando uma fiscalização nos lava-jatos da cidade. O objetivo é garantir que o descarte de resíduos seja feito de forma ambientalmente correta, evitando danos ao meio ambiente e problemas de saúde pública.

Itens Verificados na Fiscalização

Durante a inspeção, são verificados diversos itens essenciais para o correto manejo dos resíduos. Entre eles, destacam-se as caixas separadoras de resíduos, canaletas, calhas, e a cobertura adequada dos locais de lavagem. Esses elementos são fundamentais para prevenir o lançamento inadequado de efluentes na rede pública.

Objetivo da Ação

A iniciativa tem como principal meta orientar os proprietários desses estabelecimentos sobre as práticas corretas de descarte e regularizar situações adversas encontradas. A orientação é parte crucial do processo, buscando a conscientização e a adequação dos negócios às normas ambientais vigentes.

Importância da Regularização

A regularização dos processos de descarte não só contribui para a preservação ambiental, mas também para a melhoria da saúde pública. Efluentes mal geridos podem contaminar solos e águas subterrâneas, trazendo prejuízos a toda a comunidade.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

