Justiça Confirma Prisão de Piloto Acusado de Homicídio em Brasília

Destaques
Redação Portal Cambé
© PCDF/Divulgação

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) decidiu manter a prisão de Pedro Arthur Turra Basso, piloto de automobilismo de 19 anos, acusado de homicídio. A decisão foi tomada pela 2ª Turma Criminal, mantendo Turra sob custódia preventiva no presídio da Papuda, em Brasília.

Entenda o Caso

Pedro Turra foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso após uma briga que resultou na morte de um adolescente de 16 anos. O jovem, após receber um soco no rosto, ficou internado em uma unidade de terapia intensiva por duas semanas e faleceu no último sábado.

Próximos Passos da Defesa

A defesa de Pedro Turra informou que aceita a decisão do TJDFT com serenidade e planeja recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para reavaliar o mérito do caso. A equipe legal busca alternativas para reverter a situação do cliente.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

