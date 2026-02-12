A Secretaria Municipal de Defesa Social, através da Guarda Municipal Escolar Comunitária (GMEC), realizou uma ação educativa intitulada 'Conscientização do Carnaval Seguro'. O evento, direcionado a jovens aprendizes entre 14 e 24 anos do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), focou na valorização da vida e na prevenção ao uso de substâncias químicas e álcool.

Encontros Educativos

Realizados nos dias 11 e 12 de fevereiro, os encontros contaram com a participação de cerca de 100 jovens. Os agentes da Guarda Escolar conduziram conversas sobre os riscos associados ao consumo de drogas lícitas e ilícitas, destacando suas repercussões físicas, mentais e sociais. Além disso, foram abordadas as implicações legais do uso de drogas, incentivando escolhas conscientes.

Importância do Programa

Kawanna Lima, supervisora da Guarda Escolar, ressaltou a importância das palestras. Segundo ela, o objetivo é conscientizar os jovens para que aproveitem as festividades com sabedoria e responsabilidade.

Segurança e Respeito

Além do foco no uso de drogas, a equipe da GMEC reforçou orientações sobre segurança pessoal, respeito mútuo, combate ao assédio e atitudes que promovem um ambiente seguro durante o Carnaval.

Parceria Educativa

João Vitor Amaro, da Coordenação Técnica do CIEE/PR, destacou a relevância da presença da Guarda Municipal na iniciativa, frisando a importância de integrar segurança e educação, promovendo cidadania ativa e contribuindo para um Carnaval seguro e responsável.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br