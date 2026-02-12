quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Araucária Celebra 136 Anos com Avanços em Saneamento

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Araucária 136 anos: Sanepar celebra com universalização e investimentosFoto: Geraldo Bubniak/AEN

Araucária, um dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, celebra seus 136 anos de fundação com conquistas significativas no setor de saneamento básico. A cidade atingiu a marca de 100% de água tratada e 92% de esgoto coletado, índices que superam as metas nacionais estabelecidas para o setor.

Investimentos em Saneamento

Nos últimos seis anos, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) investiu cerca de R$ 71,5 milhões em Araucária. Esses recursos foram direcionados para ampliar e modernizar os serviços de água e esgoto, garantindo melhores condições de saúde e qualidade de vida para a população local.

Impacto na Qualidade de Vida

Os avanços na infraestrutura de saneamento em Araucária têm proporcionado impactos diretos na saúde pública e no bem-estar dos moradores. A universalização do acesso à água tratada e a expansão do sistema de esgotamento sanitário são fatores que contribuem para a prevenção de doenças e a melhoria das condições ambientais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

