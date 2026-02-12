Araucária, um dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, celebra seus 136 anos de fundação com conquistas significativas no setor de saneamento básico. A cidade atingiu a marca de 100% de água tratada e 92% de esgoto coletado, índices que superam as metas nacionais estabelecidas para o setor.

Investimentos em Saneamento

Nos últimos seis anos, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) investiu cerca de R$ 71,5 milhões em Araucária. Esses recursos foram direcionados para ampliar e modernizar os serviços de água e esgoto, garantindo melhores condições de saúde e qualidade de vida para a população local.

Impacto na Qualidade de Vida

Os avanços na infraestrutura de saneamento em Araucária têm proporcionado impactos diretos na saúde pública e no bem-estar dos moradores. A universalização do acesso à água tratada e a expansão do sistema de esgotamento sanitário são fatores que contribuem para a prevenção de doenças e a melhoria das condições ambientais.

