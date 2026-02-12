O Carnaval é uma época de celebração e alegria, mas para aproveitar ao máximo essa festividade, é crucial manter a saúde em dia. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recomenda algumas práticas essenciais que podem ajudar a garantir disposição e evitar problemas como desidratação e intoxicações alimentares.

Cuidados com a Alimentação

Adotar uma alimentação adequada é fundamental para garantir energia durante o Carnaval. É importante priorizar refeições leves e balanceadas, que incluam frutas, legumes e proteínas magras. Evitar alimentos muito gordurosos ou pouco conhecidos é uma forma de prevenir desconfortos gástricos e intoxicações alimentares.

Hidratação é Fundamental

Manter-se hidratado é um dos cuidados mais importantes durante as festividades. O consumo regular de água deve ser uma prioridade, especialmente em dias quentes e durante atividades físicas. Além da água, a ingestão de sucos naturais e água de coco também pode ajudar a repor eletrólitos perdidos através do suor.

Evite Exageros

Moderação é a chave para curtir o Carnaval com saúde. Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode prevenir a desidratação e outros problemas relacionados. Além disso, é importante lembrar de respeitar os limites do próprio corpo e descansar quando necessário.

