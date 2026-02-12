quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
28.4 ° C
28.4 °
28.4 °
61 %
6.2kmh
75 %
qui
27 °
sex
28 °
sáb
32 °
dom
33 °
seg
33 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Dicas Essenciais para Manter a Saúde Durante o Carnaval

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
TV Paraná TurismoFoto: TV Paraná Turismo

O Carnaval é uma época de celebração e alegria, mas para aproveitar ao máximo essa festividade, é crucial manter a saúde em dia. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recomenda algumas práticas essenciais que podem ajudar a garantir disposição e evitar problemas como desidratação e intoxicações alimentares.

Cuidados com a Alimentação

Adotar uma alimentação adequada é fundamental para garantir energia durante o Carnaval. É importante priorizar refeições leves e balanceadas, que incluam frutas, legumes e proteínas magras. Evitar alimentos muito gordurosos ou pouco conhecidos é uma forma de prevenir desconfortos gástricos e intoxicações alimentares.

Hidratação é Fundamental

Manter-se hidratado é um dos cuidados mais importantes durante as festividades. O consumo regular de água deve ser uma prioridade, especialmente em dias quentes e durante atividades físicas. Além da água, a ingestão de sucos naturais e água de coco também pode ajudar a repor eletrólitos perdidos através do suor.

Evite Exageros

Moderação é a chave para curtir o Carnaval com saúde. Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode prevenir a desidratação e outros problemas relacionados. Além disso, é importante lembrar de respeitar os limites do próprio corpo e descansar quando necessário.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

7
spot_img
Artigo anterior
Correios Iniciam Leilão de 21 Imóveis em 11 Estados
Próximo artigo
Araucária Celebra 136 Anos com Avanços em Saneamento
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress