Correios Iniciam Leilão de 21 Imóveis em 11 Estados

Destaques
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Os Correios deram início ao primeiro leilão de imóveis próprios nesta quinta-feira (12). A venda abrange 21 imóveis localizados em 11 estados brasileiros, incluindo Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Estes imóveis, classificados como ociosos, fazem parte do plano de reestruturação financeira da empresa.

Impacto na Prestação de Serviços

A estatal assegurou que a venda dos imóveis ociosos não afetará a prestação de serviços à população. Atualmente, a infraestrutura dos Correios conta com mais de 10.350 unidades de atendimento em todo o Brasil, considerando agências próprias e pontos de atendimento em parceria.

Estratégia de Reestruturação

A direção dos Correios prevê que os leilões ajudem a reduzir custos de manutenção e arrecadem até R$ 1,5 bilhão para investimentos. No primeiro semestre, a estatal planeja vender outros bens ociosos em diversos estados.

Detalhes dos Leilões

O leilão inclui terrenos, prédios administrativos, galpões e apartamentos funcionais. Em alguns casos, imóveis podem estar ocupados por terceiros, cabendo ao futuro comprador a desocupação. Os leilões, totalmente digitais, aceitarão lances de pessoas físicas e jurídicas a partir das 14h do dia 26 de fevereiro.

Participação nos Leilões

Para participar, os interessados devem se cadastrar no site da empresa leiloeira, Vip Leilões. Após a aprovação do cadastro, é necessário se habilitar no leilão desejado. Informações detalhadas dos lotes, inclusive fotos e condições de participação, estão disponíveis nos sites dos Correios e da leiloeira.

Crise Financeira dos Correios

Os Correios enfrentam um déficit estrutural anual superior a R$ 4 bilhões e um patrimônio líquido negativo de R$ 10,4 bilhões. A empresa anunciou a captação de R$ 12 bilhões em crédito como parte do plano de reestruturação, que também inclui o fechamento de mil agências e um Plano de Desligamento Voluntário para até 15 mil funcionários.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

