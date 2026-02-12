O Corpo de Bombeiros formou um total de 93 novos guarda-vidas, entre militares e civis, para reforçar a segurança em ambientes aquáticos. Este grupo recém-formado está preparado para atuar em diversas situações que exigem habilidades específicas de salvamento.

Formação Intensiva

Entre os formandos, 30 são guarda-vidas militares que fazem parte do efetivo da corporação. Esses profissionais passaram por um treinamento intensivo de 588 horas, que incluiu desde técnicas avançadas de salvamento até o aprimoramento da resistência física, tudo voltado para a atuação em cenários de alta complexidade.

Importância da Formação

A capacitação desses novos profissionais é crucial para garantir a segurança de banhistas e frequentadores de áreas aquáticas. O treinamento rigoroso assegura que os guarda-vidas estejam prontos para intervir rapidamente em situações de emergência, minimizando riscos e prevenindo acidentes.

