Novos Guarda-Vidas São Formados para Aumentar a Segurança Aquática

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Corpo de Bombeiros forma 93 novos guarda-vidas militares e civis para reforçar segurança aquát...

O Corpo de Bombeiros formou um total de 93 novos guarda-vidas, entre militares e civis, para reforçar a segurança em ambientes aquáticos. Este grupo recém-formado está preparado para atuar em diversas situações que exigem habilidades específicas de salvamento.

Formação Intensiva

Entre os formandos, 30 são guarda-vidas militares que fazem parte do efetivo da corporação. Esses profissionais passaram por um treinamento intensivo de 588 horas, que incluiu desde técnicas avançadas de salvamento até o aprimoramento da resistência física, tudo voltado para a atuação em cenários de alta complexidade.

Importância da Formação

A capacitação desses novos profissionais é crucial para garantir a segurança de banhistas e frequentadores de áreas aquáticas. O treinamento rigoroso assegura que os guarda-vidas estejam prontos para intervir rapidamente em situações de emergência, minimizando riscos e prevenindo acidentes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

5
