quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Galo Gigante no Recife Homenageia Dom Helder Câmara no Carnaval 2026

Destaques
Redação Portal Cambé
1 min.read
© Imagens TV Brasil

A Ponte Duarte Coelho, localizada no coração de Recife, foi o cenário, nesta quarta-feira (11), para a tradicional subida do Galo Gigante durante o Carnaval de 2026. Este ano, o evento prestou uma especial homenagem a Dom Helder Câmara, conhecido como o 'Dom da Paz'.

Homenagem a Dom Helder Câmara

A cerimônia contou com um cortejo inédito, onde o coração simbólico do arcebispo Dom Helder foi incorporado a uma estrutura monumental de 30 metros. Feito de papel reciclado e iluminado por luzes de LED, o coração pulsante representou fé, esperança e humanidade.

Atrações do Evento

Milhares de pessoas se reuniram para testemunhar a elevação do galo, transformando o Centro do Recife em um palco de celebração e identidade cultural. A programação incluiu uma variedade de manifestações populares, música e dança, destacando-se como uma das maiores festas do Estado.

Significado Cultural

Dom Helder, que residia na Igreja das Fronteiras, sempre abençoou os blocos carnavalescos que passavam por sua porta. Ele via o Carnaval como um ato de comunhão, e esta homenagem reforça sua visão de união através da cultura.

Conclusão

O Galo Gigante permanecerá erguido na Ponte Duarte Coelho até o domingo após o Carnaval, dia 22 de fevereiro, simbolizando o início da contagem regressiva para o maior Carnaval do mundo, como afirmam orgulhosamente os pernambucanos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

10
