UEL Promove Semana de Recepção para Ingressantes de 2026

Educação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
JANAINA LIBORIO DE AVILA

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está preparada para receber os novos alunos no início do ano letivo de 2026, que começa em 2 de março. Os ingressantes, que preencherão 3.180 vagas através de modalidades como vestibular, SISU e Aprova Paraná, se juntarão aos mais de 12,5 mil estudantes já matriculados.

Semana de Recepção aos Ingressantes

Durante a Semana de Recepção (SER UEL) 2026, diversos eventos e ações serão realizados pelos colegiados dos mais de 50 cursos de graduação. A programação inclui atividades para bacharelados e licenciaturas dos nove centros de estudos. Todos os novos alunos devem confirmar sua matrícula até 6 de março no Portal do Estudante de Graduação.

Campanha #EuRespeito

A campanha #EuRespeito 2026 tem como objetivo promover valores como urbanidade e respeito às diferenças, combatendo racismo, homofobia e assédio sexual. A iniciativa inclui um canal de denúncia para trotes e atitudes violentas, acessível pela Ouvidoria, segurança do campus e aplicativo UEL Mobile.

Prêmio Boas Práticas Solidárias

Criado em 2014 pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), o Prêmio Boas Práticas Solidárias reconhece atividades realizadas por estudantes ingressantes e veteranos. As inscrições para 2026 estarão abertas de 2 de março a 10 de abril.

A Importância da Recepção

A professora Ana Márcia Fernandes Tucci de Carvalho, Pró-reitora de Graduação, destaca a recepção dos novos estudantes como um momento importante. Ela ressalta o trabalho dos envolvidos na manutenção e segurança do campus, além da importância de acessar o site SerUEL para informações adicionais.

Eventos de Acolhimento

Os eventos realizados por núcleos e órgãos de apoio da UEL visam atender públicos diversos, promovendo atividades integrativas e informativas durante toda a Semana de Recepção.

Estamparia e NEAB

O Departamento de Design Gráfico da UEL, em parceria com a Comissão de Recepção, realizará uma ação de estamparia de camisetas para a campanha #AntesdeTudoEuRespeito. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB) desenvolve pesquisas e atividades focadas em questões afro-brasileiras e combate à discriminação racial.

Fonte: https://operobal.uel.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

