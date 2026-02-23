terça-feira, fevereiro 24, 2026

Empresária Passa Mal e Interrompe Depoimento na CPMI do INSS

Destaques
Redação Portal Cambé
Agência Brasil

O depoimento de Ingrid Pikinskeni Morais Santos, empresária chamada a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, foi interrompido após ela passar mal durante as perguntas do relator Alfredo Gaspar (União-AL).

Interrupção do Depoimento

O presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), decidiu suspender os trabalhos para que Ingrid recebesse atendimento médico no Senado. A empresária deixou a sessão antes da conclusão de seu depoimento.

Contexto da CPMI

Ingrid Santos foi convocada após Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, informar que não compareceria à comissão. Ela é sócia de Cícero Marcelino de Souza Santos, ambos ligados à Conafer, entidade acusada de receber mais de R$ 100 milhões de descontos ilegais em benefícios previdenciários.

Investigações em Curso

Cícero Santos é apontado como operador e assessor do presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, investigado pela CPMI. Ingrid é mencionada como sócia de empresas usadas para movimentar parte dos recursos desviados.

Declarações e Defesa

Durante o depoimento, Ingrid alegou desconhecimento sobre as operações das empresas administradas por seu marido e afirmou que não estava envolvida na gestão dos negócios.

Desdobramentos Futuros

Carlos Viana anunciou a intenção de solicitar a prorrogação dos trabalhos da CPMI por mais 60 dias. Caso não obtenha resposta do Senado, Viana planeja recorrer ao STF para garantir a continuidade das investigações.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

9
