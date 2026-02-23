terça-feira, fevereiro 24, 2026

Datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista são divulgados

Esportes
Redação Portal Cambé
© Anderson Rodrigues/Paulistão/Direitos Reservados

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira (23) as datas e horários das aguardadas semifinais do Campeonato Paulista. O confronto entre Novorizontino e Corinthians está agendado para o próximo sábado (28), às 20h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na Arena Barueri

No domingo (1), será a vez de Palmeiras e São Paulo disputarem a segunda vaga para a grande final do campeonato. O clássico ocorre às 20h30, na Arena Barueri.

Caminho para as semifinais

Palmeiras e São Paulo garantiram suas vagas nas semifinais após vitórias expressivas no último sábado. O São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 1, enquanto o Palmeiras superou o Capivariano com uma goleada de 4 a 0.

No domingo (22), o Novorizontino derrotou o Santos por 2 a 1, e o Corinthians precisou dos pênaltis para vencer a Portuguesa por 8 a 7, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

