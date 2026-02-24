terça-feira, fevereiro 24, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nublado
20.7 ° C
20.7 °
20.7 °
91 %
3.2kmh
100 %
ter
28 °
qua
25 °
qui
27 °
sex
31 °
sáb
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

São Paulo vence Bahia e mantém 100% no Brasileiro Feminino

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Miguel Schincariol/saopaulofc.net/Direitos Reservados

Na segunda rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o São Paulo venceu o Bahia por 2 a 1. A partida aconteceu na noite de segunda-feira (23), no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, localizado no Centro de Formação de Atletas de Cotia, em São Paulo. O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Desempenho das Equipes

Com o triunfo, o São Paulo manteve 100% de aproveitamento na competição, somando seis pontos, igualando-se a Palmeiras e Flamengo, mas ocupando a terceira posição na tabela. O Bahia, por outro lado, ainda não conseguiu pontuar e está na 17ª colocação.

Detalhes do Jogo

A equipe paulista aproveitou o fator casa para abrir o marcador logo aos 13 minutos do primeiro tempo. A atacante Crivelari finalizou com precisão após um bate e rebate na área, superando a goleira Yanne. O Bahia reagiu e, aos 24 minutos, igualou o placar com um gol de Cássia, que recebeu um cruzamento da lateral Dan e finalizou com liberdade.

Gol da Vitória

Após o intervalo, o São Paulo garantiu a vitória com um gol de Gadu aos nove minutos do segundo tempo. A atacante das Soberanas avançou pela intermediária, driblou duas adversárias e finalizou com calma na saída da goleira Yanne, selando o resultado da partida.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

8
spot_img
Artigo anterior
UEL Promove Semana de Recepção para Ingressantes de 2026
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress