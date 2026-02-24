São Paulo vence Bahia e mantém 100% no Brasileiro Feminino

Na segunda rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o São Paulo venceu o Bahia por 2 a 1. A partida aconteceu na noite de segunda-feira (23), no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, localizado no Centro de Formação de Atletas de Cotia, em São Paulo. O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Desempenho das Equipes

Com o triunfo, o São Paulo manteve 100% de aproveitamento na competição, somando seis pontos, igualando-se a Palmeiras e Flamengo, mas ocupando a terceira posição na tabela. O Bahia, por outro lado, ainda não conseguiu pontuar e está na 17ª colocação.

Detalhes do Jogo

A equipe paulista aproveitou o fator casa para abrir o marcador logo aos 13 minutos do primeiro tempo. A atacante Crivelari finalizou com precisão após um bate e rebate na área, superando a goleira Yanne. O Bahia reagiu e, aos 24 minutos, igualou o placar com um gol de Cássia, que recebeu um cruzamento da lateral Dan e finalizou com liberdade.

Gol da Vitória

Após o intervalo, o São Paulo garantiu a vitória com um gol de Gadu aos nove minutos do segundo tempo. A atacante das Soberanas avançou pela intermediária, driblou duas adversárias e finalizou com calma na saída da goleira Yanne, selando o resultado da partida.

