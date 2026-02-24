spot_img
Prazo Final para Inscrição no Concurso da Prefeitura de Ibiporã

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ibiporã estão chegando ao fim. Interessados têm até esta terça-feira para garantir a participação no processo seletivo que oferece diversas vagas em diferentes áreas de atuação.

Detalhes do Concurso

O concurso visa preencher posições em setores variados da administração municipal. Os candidatos devem atentar para os requisitos específicos de cada vaga e garantir que suas inscrições sejam feitas dentro do prazo estipulado.

Como se Inscrever

Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar o site oficial da Prefeitura de Ibiporã e seguir as instruções fornecidas. É importante revisar toda a documentação necessária e confirmar o pagamento da taxa de inscrição, quando aplicável.

