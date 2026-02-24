Exposição Inédita do MON no Parque Vila Velha Promete Encantar Visitantes

O Museu Oscar Niemeyer (MON) inaugura a exposição 'MON sem Paredes – Arte ao Ar Livre' nesta quarta-feira, dia 25, no Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa. O evento marca a primeira vez que obras de arte são expostas ao ar livre neste parque, conhecido por suas formações rochosas esculpidas pela natureza.

Abertura Oficial da Exposição

A cerimônia de abertura contará com a presença do governador em exercício Darci Piana e da secretária da Cultura, Luciana Casagrande Pereira. A iniciativa busca integrar a arte com o ambiente natural único do parque, que é uma Unidade de Conservação reconhecida pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná.

Sobre o Parque Vila Velha

O Parque Estadual de Vila Velha é famoso por suas impressionantes formações rochosas, que são verdadeiras obras de arte esculpidas pela natureza ao longo dos milênios. A área é um importante ponto turístico e de preservação ambiental no Paraná, oferecendo uma experiência única de contato com a natureza.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br