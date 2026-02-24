Tempestades no Litoral de SP Deixam 19 Mortos

As fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo no último fim de semana resultaram em mais uma fatalidade na cidade de Natividade da Serra. Sérgio Luiz Cordeiro, de 67 anos, faleceu após o desabamento de sua casa devido aos intensos vendavais.

Impactos das Chuvas na Região

Natividade da Serra, localizada no Vale do Paraíba, enfrentou condições climáticas severas, incluindo o extravasamento de rios, deslizamentos de terra e interrupção no fornecimento de energia elétrica. Além disso, a cidade vizinha de Ubatuba também foi afetada, com a decretação de estado de emergência.

Estado de Emergência e Atenção

As prefeituras de Ubatuba e Peruíbe declararam estado de emergência devido à gravidade das chuvas. Outras regiões, como Campinas, Sorocaba e a Serra da Mantiqueira, permanecem em estado de atenção. A capital paulista também está em alerta para novas tempestades.

Vítimas das Chuvas em São Paulo

Desde dezembro de 2025, o estado de São Paulo contabiliza 19 mortes relacionadas às fortes chuvas, com casos de deslizamentos, enxurradas e quedas de árvores. As fatalidades ocorreram em diversas localidades, incluindo Campos do Jordão, São Paulo e Ilhabela.

