Encerramento da Turnê de ‘Minha Vida em Marte’ no Teatro Guaíra

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Mônica Martelli faz última apresentação de “Minha Vida em Marte” em Curitiba Foto: Camila...

A aclamada peça teatral 'Minha Vida em Marte' chega ao fim de sua turnê nacional com uma apresentação especial no Teatro Guaíra. Desde sua estreia em 2017, o espetáculo percorreu diversas cidades do Brasil, conquistando plateias com sessões sempre lotadas.

Sucesso nos Palcos e nas Telas

Além de seu sucesso nos palcos, 'Minha Vida em Marte' expandiu seu alcance para o cinema. A adaptação cinematográfica atraiu mais de 5 milhões de espectadores, consolidando o projeto como um fenômeno cultural no país.

Homenagem a Paulo Gustavo

O filme também é lembrado por marcar a última colaboração artística entre a protagonista da peça e o saudoso ator Paulo Gustavo, falecido em 2021. A parceria entre os dois artistas foi celebrada por fãs e críticos, reforçando o impacto emocional da obra.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Artigo anterior
Tempestades no Litoral de SP Deixam 19 Mortos
Próximo artigo
Inscrições Abertas para o Programa Ganhando o Mundo 2027
Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

