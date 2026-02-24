Encerramento da Turnê de ‘Minha Vida em Marte’ no Teatro Guaíra

A aclamada peça teatral 'Minha Vida em Marte' chega ao fim de sua turnê nacional com uma apresentação especial no Teatro Guaíra. Desde sua estreia em 2017, o espetáculo percorreu diversas cidades do Brasil, conquistando plateias com sessões sempre lotadas.

Sucesso nos Palcos e nas Telas

Além de seu sucesso nos palcos, 'Minha Vida em Marte' expandiu seu alcance para o cinema. A adaptação cinematográfica atraiu mais de 5 milhões de espectadores, consolidando o projeto como um fenômeno cultural no país.

Homenagem a Paulo Gustavo

O filme também é lembrado por marcar a última colaboração artística entre a protagonista da peça e o saudoso ator Paulo Gustavo, falecido em 2021. A parceria entre os dois artistas foi celebrada por fãs e críticos, reforçando o impacto emocional da obra.

