quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1kmh
0 %
sex
32 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
ter
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Inscrições Abertas para o Programa Ganhando o Mundo 2027

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Ganhando o Mundo: abertas as inscrições para edição 2027 do programaFoto: Lucas Fermin/SEED

O programa educacional Ganhando o Mundo anunciou a abertura das inscrições para sua edição de 2027, oferecendo aos estudantes da rede pública a oportunidade de estudar no exterior com todas as despesas cobertas.

Destinos e Vagas Disponíveis

Nesta nova edição, os participantes poderão viajar para cinco países: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Serão disponibilizadas 100 vagas para a Austrália, 500 para o Canadá, 100 para a Irlanda, 150 para a Nova Zelândia e 150 para o Reino Unido.

Cobertura Completa de Despesas

O programa cobre integralmente as despesas dos estudantes, incluindo a emissão de passaportes, vistos, materiais didáticos, uniformes e toda a documentação acadêmica necessária para a experiência internacional.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

14
spot_img
Artigo anterior
Encerramento da Turnê de ‘Minha Vida em Marte’ no Teatro Guaíra
Próximo artigo
Gilmar Mendes Suspende Pagamentos Adicionais a Membros do Judiciário e MP
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress