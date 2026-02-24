Inscrições Abertas para o Programa Ganhando o Mundo 2027

O programa educacional Ganhando o Mundo anunciou a abertura das inscrições para sua edição de 2027, oferecendo aos estudantes da rede pública a oportunidade de estudar no exterior com todas as despesas cobertas.

Destinos e Vagas Disponíveis

Nesta nova edição, os participantes poderão viajar para cinco países: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Serão disponibilizadas 100 vagas para a Austrália, 500 para o Canadá, 100 para a Irlanda, 150 para a Nova Zelândia e 150 para o Reino Unido.

Cobertura Completa de Despesas

O programa cobre integralmente as despesas dos estudantes, incluindo a emissão de passaportes, vistos, materiais didáticos, uniformes e toda a documentação acadêmica necessária para a experiência internacional.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br