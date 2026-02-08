A Polícia Militar do Paraná (PMPR) implementou medidas estratégicas para assegurar a segurança do tradicional Banho de Mar à Fantasia, que celebrou sua 75ª edição em 2026, no dia 8 de fevereiro, no Centro Histórico de Paranaguá. O evento reuniu milhares de foliões, tanto moradores quanto turistas, exigindo um planejamento operacional específico.

Atuação da PMPR e Colaboração com Outras Forças

Com o objetivo de prevenir delitos, manter a ordem pública e garantir a fluidez do trânsito, a PMPR mobilizou efetivos do 9º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). A atuação foi integrada com a Guarda Civil Municipal, envolvendo policiamento ostensivo a pé e motorizado, além de pontos de bloqueio e controle viário.

Presença Policial e Monitoramento Contínuo

A programação do evento, que contou com um show da banda Jammil e Uma Noites em trio elétrico, foi acompanhada pela presença constante das forças de segurança. A coordenação entre as unidades permitiu o monitoramento constante das áreas de maior circulação e intervenções rápidas quando necessário.

Resultados da Operação de Segurança

Graças ao planejamento antecipado e à colaboração entre as forças de segurança, o evento ocorreu de maneira segura e organizada, sem incidentes relevantes. Essa atuação destaca o compromisso da PMPR com a proteção da comunidade e o suporte a eventos tradicionais, garantindo que a população possa aproveitar as festividades com tranquilidade.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br