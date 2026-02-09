segunda-feira, fevereiro 9, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
18.4 ° C
18.4 °
18.4 °
94 %
1.5kmh
0 %
seg
27 °
ter
29 °
qua
28 °
qui
25 °
sex
28 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal com mais de 3 milhões de votos

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
© Pedro Nunes/Reuters/Direitos reservados

O socialista Antônio José Seguro foi eleito hoje (8) novo presidente de Portugal, após ultrapassar a marca de 3 milhões de votos. Ele venceu o candidato da extrema-direita André Ventura no segundo turno das eleições portuguesas.

Desempenho nas Urnas

Com um total de mais de 11 milhões de cidadãos aptos a votar, Seguro acumulou, até as 21h30 (horário local), mais de 3,3 milhões de votos. André Ventura, seu oponente, obteve 1,6 milhão de votos. A taxa de abstenção aproximou-se dos 50%.

Histórico de Eleições em Portugal

Desde 1976, apenas quatro presidentes foram eleitos com mais de 3 milhões de votos. Mário Soares, em 1986 e 1991, Antônio Ramalho Eanes, em 1980, e Jorge Sampaio, em 1996, também alcançaram essa marca. A eleição de 1986 foi a única a ter um segundo turno, com Soares vencendo Freitas do Amaral.

Presidência Atual

Atualmente, o presidente de Portugal é Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016, cujo mandato termina em março de 2026. Desde a democratização em 1976, o país elegeu cinco presidentes: António Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

8
spot_img
Artigo anterior
Segurança Reforçada no Banho de Mar à Fantasia em Paranaguá
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress