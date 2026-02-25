sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Comando de Aviação da PMPR Esclarece Normas para Uso de Drones em Operações

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Comando de Aviação da PMPR reforça regras e alerta sobre uso de drones em áreas de operaçõe...

O Comando de Aviação da Polícia Militar do Paraná (PMPR) reforçou recentemente as diretrizes sobre a utilização de drones em áreas de operações. As regras estabelecidas visam garantir a segurança e a ordem, especificando limites claros para a altura e a distância de voo, além de definir os locais onde é permitido operar esses dispositivos.

Regras de Operação de Drones

Os drones devem ser operados dentro de limites específicos de altura e distância, conforme determinado pelas normas vigentes. Em áreas próximas a aeródromos, aeroportos e pontos de pouso não homologados, as restrições são ainda mais severas, com o objetivo de evitar interferências que possam comprometer a segurança aérea.

Responsabilidade do Operador

É importante que os operadores estejam cientes de que o desconhecimento das regras não os isenta de responsabilizações legais. O cumprimento das normas é obrigatório para todos que desejam utilizar drones, especialmente em áreas onde operações policiais ou de resgate estão em andamento.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

