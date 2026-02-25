sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Ciclista de 59 Anos Falece em Acidente no Contorno Norte de Ibiporã

Região
Redação Portal Cambé
Reprodução

Um trágico acidente ocorreu recentemente no Contorno Norte de Ibiporã, resultando na morte de um ciclista de 59 anos. O incidente acende um alerta sobre a segurança no trânsito na região.

Detalhes do Acidente

O acidente aconteceu em um trecho movimentado do Contorno Norte, uma área conhecida por seu intenso fluxo de veículos. Segundo testemunhas, o ciclista foi atingido por um veículo em alta velocidade, o que resultou em ferimentos fatais.

A Segurança no Trânsito

A morte do ciclista levanta questões sobre a segurança nas vias de Ibiporã, especialmente para ciclistas e pedestres. Autoridades locais estão revisando medidas de segurança para evitar futuros incidentes.

Reações da Comunidade

Residentes da área expressaram preocupação com a segurança viária e pedem melhorias nas condições das estradas, além de maior fiscalização para garantir o cumprimento das leis de trânsito.

Fonte: https://taroba.com.br

8
