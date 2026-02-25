Inauguração da Nova Sede da Polícia Científica em Telêmaco Borba

Nesta quinta-feira (26), o governador em exercício do Paraná, Darci Piana, juntamente com o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, participaram da inauguração da nova Unidade de Execução Técnico-Científica da Polícia Científica em Telêmaco Borba, localizada na região dos Campos Gerais.

Importância da Nova Unidade

A nova sede representa um avanço significativo para a infraestrutura de segurança pública na região. A unidade está equipada com tecnologia de ponta para apoiar investigações e reforçar a atuação da Polícia Científica no estado.

Melhorias na Segurança Pública

Com a inauguração, espera-se uma melhoria na agilidade e eficiência das análises periciais, contribuindo para uma resposta mais rápida na elucidação de crimes e no fortalecimento do sistema de justiça.

