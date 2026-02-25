quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1kmh
0 %
sex
32 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
ter
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Palmeiras e Fluminense Disputam Vaga no Topo da Tabela nesta Quarta

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Arte EBC

Nesta quarta-feira, Palmeiras e Fluminense entram em campo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, transmitida pela Rádio Nacional, acontece na Arena Barueri, em Barueri (SP), com início da cobertura às 21h15 e a bola rolando às 21h30.

Confronto pela Liderança

O duelo entre Palmeiras e Fluminense é decisivo para a liderança da competição, já que ambas as equipes estão invictas. O Palmeiras ocupa atualmente a primeira posição com sete pontos, enquanto o Fluminense, também com sete pontos, segue logo atrás após duas vitórias e um empate.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional inicia sua programação esportiva com o 'Show de Bola Nacional', trazendo uma equipe completa para narrar as emoções do jogo. Com Luciana Zogaib na narração, Rodrigo Ricardo nos comentários, e Carlos Molinari na reportagem, a transmissão promete cobrir todos os detalhes do confronto.

Campeonato Brasileiro em Destaque

O Campeonato Brasileiro é a principal competição de clubes do país, com 20 times disputando o título. Cada equipe joga 38 partidas na temporada, competindo em um sistema de pontos corridos. Os critérios de desempate incluem o número de vitórias, saldo de gols e confronto direto.

Cobertura Completa na Nacional

A Rádio Nacional é uma referência em transmissões esportivas, cobrindo as principais competições e atualizando os ouvintes sobre os resultados. Além do rádio, o público pode acompanhar as transmissões pelo site e streaming. O programa 'Stadium' e o telejornal 'Repórter Brasil' também oferecem análises e resultados atualizados diariamente.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

10
spot_img
Artigo anterior
Acidente na Avenida São João Resulta em Fratura de Clavícula
Próximo artigo
Inauguração da Nova Sede da Polícia Científica em Telêmaco Borba
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress