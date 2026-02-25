Palmeiras e Fluminense Disputam Vaga no Topo da Tabela nesta Quarta

Nesta quarta-feira, Palmeiras e Fluminense entram em campo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, transmitida pela Rádio Nacional, acontece na Arena Barueri, em Barueri (SP), com início da cobertura às 21h15 e a bola rolando às 21h30.

Confronto pela Liderança

O duelo entre Palmeiras e Fluminense é decisivo para a liderança da competição, já que ambas as equipes estão invictas. O Palmeiras ocupa atualmente a primeira posição com sete pontos, enquanto o Fluminense, também com sete pontos, segue logo atrás após duas vitórias e um empate.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional inicia sua programação esportiva com o 'Show de Bola Nacional', trazendo uma equipe completa para narrar as emoções do jogo. Com Luciana Zogaib na narração, Rodrigo Ricardo nos comentários, e Carlos Molinari na reportagem, a transmissão promete cobrir todos os detalhes do confronto.

Campeonato Brasileiro em Destaque

O Campeonato Brasileiro é a principal competição de clubes do país, com 20 times disputando o título. Cada equipe joga 38 partidas na temporada, competindo em um sistema de pontos corridos. Os critérios de desempate incluem o número de vitórias, saldo de gols e confronto direto.

Cobertura Completa na Nacional

A Rádio Nacional é uma referência em transmissões esportivas, cobrindo as principais competições e atualizando os ouvintes sobre os resultados. Além do rádio, o público pode acompanhar as transmissões pelo site e streaming. O programa 'Stadium' e o telejornal 'Repórter Brasil' também oferecem análises e resultados atualizados diariamente.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br