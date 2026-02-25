quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Acidente na Avenida São João Resulta em Fratura de Clavícula

Região
Tarobá

Um motociclista sofreu uma fratura de clavícula após um acidente ocorrido na Avenida São João. O incidente aconteceu na tarde de ontem e chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.

Detalhes do Acidente

O acidente ocorreu em um dos trechos mais movimentados da Avenida São João. Segundo testemunhas, o motociclista perdeu o controle do veículo, resultando na queda que causou a fratura. As condições do asfalto e o intenso tráfego no horário podem ter contribuído para o ocorrido.

Atendimento e Socorro

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros socorros ao motociclista. Ele foi encaminhado para o hospital mais próximo, onde recebeu atendimento médico. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente.

Fonte: https://taroba.com.br

