quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1kmh
0 %
sex
32 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
ter
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

MIS-PR Oferece Visita Noturna e Filme de Terror em Parceria com Projeto Curitiba Sombria

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
MIS-PR têm programação com visita guiada noturna e exibição de filme de terror gratuitamente...

O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promoverá uma visita guiada noturna e a exibição de um filme de terror nesta sexta-feira, em colaboração com o Projeto Curitiba Sombria. A iniciativa visa atrair a comunidade interessada em entretenimento de terror e história local.

Detalhes do Evento

O evento será gratuito, mas as vagas são limitadas. A entrada se dará por ordem de chegada, garantindo que os participantes tenham uma experiência segura e organizada. A programação busca não apenas entreter, mas também promover a cultura e o patrimônio histórico da cidade.

Parceria Cultural

A parceria com o Projeto Curitiba Sombria é um esforço para reunir indivíduos com interesses comuns em eventos culturais alternativos. Este projeto já é conhecido por suas iniciativas que exploram o lado obscuro e intrigante da história de Curitiba, oferecendo uma nova perspectiva sobre a cidade.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

7
spot_img
Artigo anterior
Câmara Aprova Projeto Antifacção: Penas Mais Duras para Crime Organizado
Próximo artigo
Acidente na Avenida São João Resulta em Fratura de Clavícula
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress