MIS-PR Oferece Visita Noturna e Filme de Terror em Parceria com Projeto Curitiba Sombria

O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promoverá uma visita guiada noturna e a exibição de um filme de terror nesta sexta-feira, em colaboração com o Projeto Curitiba Sombria. A iniciativa visa atrair a comunidade interessada em entretenimento de terror e história local.

Detalhes do Evento

O evento será gratuito, mas as vagas são limitadas. A entrada se dará por ordem de chegada, garantindo que os participantes tenham uma experiência segura e organizada. A programação busca não apenas entreter, mas também promover a cultura e o patrimônio histórico da cidade.

Parceria Cultural

A parceria com o Projeto Curitiba Sombria é um esforço para reunir indivíduos com interesses comuns em eventos culturais alternativos. Este projeto já é conhecido por suas iniciativas que exploram o lado obscuro e intrigante da história de Curitiba, oferecendo uma nova perspectiva sobre a cidade.

