quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Sanepar Produz 397,7 Milhões de Litros de Água Durante o Carnaval no Litoral

Paraná Geral
Os oito flexitanks instalados no litoral aumentaram em 4 milhões de litros a capacidade de reser...

Durante os cinco dias de festividades do Carnaval no litoral, a Sanepar registrou a produção de 397,7 milhões de litros de água. Este volume seria suficiente para abastecer por um mês cidades como Pato Branco ou Francisco Beltrão, considerando o consumo médio de 150 litros diários por habitante.

Comparação com o Consumo Médio

A produção diária de água durante o Carnaval atingiu uma média de 79 milhões de litros. Este número supera o registrado em janeiro, que foi de 76,8 milhões de litros por dia. A diferença reflete o aumento na demanda causado pelo acréscimo de visitantes no litoral durante o período festivo.

Impacto nas Cidades do Interior

Se aplicado ao consumo diário de cidades do interior como Pato Branco ou Francisco Beltrão, o volume produzido durante o Carnaval demonstraria a capacidade de atender com folga a população destas regiões por um mês, destacando a eficiência da Sanepar em momentos de alta demanda.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

