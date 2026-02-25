quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
28.4 ° C
28.4 °
28.4 °
65 %
2.6kmh
40 %
qua
28 °
qui
29 °
sex
30 °
sáb
31 °
dom
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Falece Nelson Rodrigues Filho, Produtor Cultural e Símbolo do Carnaval Carioca

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Fluminense FC/Divulgação

Nelson Rodrigues Filho, renomado produtor cultural e figura influente no teatro brasileiro, faleceu na madrugada de quarta-feira (25), no Rio de Janeiro, aos 79 anos. Conhecido como Nelsinho, ele era filho do famoso jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues.

Legado no Carnaval de Rua

Nelsinho teve um papel fundamental na revitalização do carnaval de rua no Rio de Janeiro. Em 1985, ele fundou o Bloco do Barbas, no bairro de Botafogo, que se tornou um ícone de carnaval inclusivo e crítico. O bloco, batizado em alusão à sua barba característica, transformou a cena carnavalesca e atraiu foliões de volta às ruas.

Engajamento Político e Cultural

Durante o regime militar, Nelsinho foi ativo no Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), pelo qual foi preso por sete anos. O Ministério da Cultura destacou sua contínua dedicação à cultura e à participação política, lamentando profundamente sua morte e reconhecendo sua relevância para a cultura nacional.

Homenagens e Reconhecimento

O Bloco do Barbas, junto à associação Sebastiana, prestou homenagem a Nelsinho em seu perfil no Instagram, destacando sua paixão e militância pela democracia e pelo carnaval de rua. Eles lembraram seu papel na organização do carnaval e sua habilidade em negociar com autoridades para garantir a continuidade das festividades.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

3
spot_img
Artigo anterior
Futuro do Taekwondo Brasileiro, Cauã Batista, Falece aos 18 Anos no RJ
Próximo artigo
Sanepar Produz 397,7 Milhões de Litros de Água Durante o Carnaval no Litoral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress