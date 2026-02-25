Falece Nelson Rodrigues Filho, Produtor Cultural e Símbolo do Carnaval Carioca

Nelson Rodrigues Filho, renomado produtor cultural e figura influente no teatro brasileiro, faleceu na madrugada de quarta-feira (25), no Rio de Janeiro, aos 79 anos. Conhecido como Nelsinho, ele era filho do famoso jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues.
Legado no Carnaval de Rua
Nelsinho teve um papel fundamental na revitalização do carnaval de rua no Rio de Janeiro. Em 1985, ele fundou o Bloco do Barbas, no bairro de Botafogo, que se tornou um ícone de carnaval inclusivo e crítico. O bloco, batizado em alusão à sua barba característica, transformou a cena carnavalesca e atraiu foliões de volta às ruas.
Engajamento Político e Cultural
Durante o regime militar, Nelsinho foi ativo no Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), pelo qual foi preso por sete anos. O Ministério da Cultura destacou sua contínua dedicação à cultura e à participação política, lamentando profundamente sua morte e reconhecendo sua relevância para a cultura nacional.
Homenagens e Reconhecimento
O Bloco do Barbas, junto à associação Sebastiana, prestou homenagem a Nelsinho em seu perfil no Instagram, destacando sua paixão e militância pela democracia e pelo carnaval de rua. Eles lembraram seu papel na organização do carnaval e sua habilidade em negociar com autoridades para garantir a continuidade das festividades.