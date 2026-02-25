quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Futuro do Taekwondo Brasileiro, Cauã Batista, Falece aos 18 Anos no RJ

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Reprodução Instagram/CT Soares Team Taekwondo

O taekwondo brasileiro enfrenta um momento de luto com a perda de Cauã Batista Gomes, um jovem atleta de 18 anos que era visto como uma das promessas do esporte no país. Cauã faleceu na noite de terça-feira (24) no Hospital Municipal Miguel Couto, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, após uma semana de internação. Durante esse período, ele recebeu doações de sangue, fruto de uma campanha promovida por amigos nas redes sociais. A causa exata de sua morte não foi divulgada.

Cauã Batista e Sua Trajetória no Taekwondo

Cauã Batista estava se preparando para representar o estado do Rio de Janeiro na Seletiva Aberta Nacional, que ocorreria nesta quinta-feira (26). Esta competição é uma etapa importante para a formação da equipe brasileira de taekwondo de 2026. Ele competiria na categoria adulto até 63 quilos e já havia participado de diversos torneios de base ao longo de sua carreira.

Repercussão e Homenagens

A Confederação Brasileira de Taekwondo (CTKD) emitiu uma nota de pesar, homenageando Cauã Batista e expressando solidariedade a seus familiares e amigos. De acordo com a CBTKD, Cauã era conhecido por sua dedicação e paixão pelo esporte, sendo admirado por todos que tiveram a chance de conhecê-lo em competições e fora delas.

Legado e Lembranças

Cauã começou sua jornada no taekwondo aos nove anos no centro de treinamento Soares Team, onde continuou sua curta, mas impactante carreira. O Soares Team, através de uma mensagem nas redes sociais, lamentou a perda precoce de Cauã, destacando suas qualidades como atleta e pessoa. Eles ressaltaram seu espírito lutador e a disciplina, que deixaram uma marca indelével em todos que o conheceram.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Artigo anterior
Identificação de Suspeito de Roubo em Ibiporã
Próximo artigo
Falece Nelson Rodrigues Filho, Produtor Cultural e Símbolo do Carnaval Carioca
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

