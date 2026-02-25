quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
28.4 ° C
28.4 °
28.4 °
65 %
2.6kmh
40 %
qua
28 °
qui
29 °
sex
30 °
sáb
31 °
dom
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Identificação de Suspeito de Roubo em Ibiporã

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Portal Tarobá

Um suspeito de realizar um roubo armado na cidade de Ibiporã foi identificado pelas autoridades locais. O caso ocorreu recentemente e gerou preocupação entre os moradores. O incidente foi capturado por câmeras de segurança, que registraram o momento exato do assalto.

Detalhes do Incidente

O roubo ocorreu em um estabelecimento comercial, onde o suspeito entrou armado e exigiu que os funcionários entregassem dinheiro e outros valores. As imagens de segurança mostram o suspeito agindo de forma rápida e decidida, sem dar chance de reação aos presentes.

Ação das Autoridades

Após a análise das imagens, a polícia conseguiu identificar o suspeito e está realizando buscas para efetuar a prisão. A comunidade tem colaborado com informações que possam levar à captura do indivíduo.

Impacto na Comunidade

Eventos como este têm gerado preocupações sobre a segurança local. As autoridades reforçam a importância de medidas preventivas e a colaboração dos cidadãos para manter a cidade segura.

Fonte: https://taroba.com.br

5
spot_img
Artigo anterior
Troca de comando na 11ª Companhia da PM em Cambé
Próximo artigo
Futuro do Taekwondo Brasileiro, Cauã Batista, Falece aos 18 Anos no RJ
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress