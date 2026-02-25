Troca de comando na 11ª Companhia da PM em Cambé

Na manhã desta quarta-feira (25), foi realizada a troca de comando da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar em Cambé. O evento aconteceu no Buffet Viena e reuniu autoridades, policiais militares e representantes da comunidade local.

Após quase 12 anos à frente da companhia, o Major Israel deixou o comando da unidade. Ele esteve à frente da corporação desde o período em que a estrutura ainda integrava o 5º Batalhão da Polícia Militar, quando funcionava como 4ª Companhia, até a consolidação como 11ª Companhia Independente.

Durante o período, foram implantados projetos voltados à ampliação do efetivo, aquisição de viaturas e fortalecimento da estrutura da unidade. A transformação em companhia independente também marcou uma nova fase para a segurança pública no município.

Em pronunciamento, o Major Israel destacou o sentimento de missão cumprida e agradeceu à equipe e à comunidade. Segundo ele, a trajetória foi marcada por crescimento institucional e fortalecimento do trabalho policial na cidade.

O oficial informou ainda que passará a atuar na seção P3 do Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), área responsável por operações e planejamento estratégico.

Novo comandante assume a 11ª Companhia

O comando da 11ª Companhia Independente passa a ser exercido pelo Capitão Anderson Vale de Oliveira. O novo comandante afirmou que assume a função com o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido e de fortalecer ainda mais as ações de segurança pública no município.

Formado em 2013, o capitão já atuou em cidades como Ivaiporã, Londrina e Rolândia, acumulando experiência em companhias independentes e unidades responsáveis por múltiplos municípios. Ele ressaltou que pretende aplicar a experiência adquirida ao longo da carreira para contribuir com a segurança em Cambé.

Autoridades acompanham solenidade

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, participou do evento e destacou a importância da transformação da unidade em companhia independente. Segundo ele, a mudança estrutural contribuiu para melhorias nos índices de segurança do município.

O chefe do Executivo municipal também mencionou investimentos realizados nos últimos anos, como melhorias na estrutura da Polícia Militar, ampliação de ações de segurança nas escolas municipais e adequações no sistema prisional local.

A solenidade marcou oficialmente a transição de comando da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, reforçando a continuidade das ações voltadas à segurança pública em Cambé.