Paraná Apresenta Selo ABNT para Combate à Violência contra Mulheres na Alep

O estado do Paraná está prestes a lançar uma importante iniciativa no combate à violência contra a mulher. Durante um evento na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), será apresentado o Selo ABNT, uma certificação que destaca instituições que adotam práticas exemplares para promover a igualdade de gênero e combater a violência contra as mulheres.

Importância do Selo ABNT

O Selo ABNT visa reconhecer e incentivar organizações que implementam políticas e ações efetivas para garantir um ambiente seguro e igualitário para as mulheres. Esta iniciativa é um passo significativo na luta pela igualdade de gênero e na prevenção da violência, promovendo uma cultura de respeito e inclusão.

Evento na Assembleia Legislativa

O evento na Alep contará com a presença de representantes de diversas instituições e autoridades locais. Será uma oportunidade para discutir os desafios e as estratégias necessárias para a implementação efetiva das práticas certificadas pelo Selo ABNT. A expectativa é que a iniciativa inspire outras regiões a adotarem medidas semelhantes.

