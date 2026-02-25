quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
28.4 ° C
28.4 °
28.4 °
65 %
2.6kmh
40 %
qua
28 °
qui
29 °
sex
30 °
sáb
31 °
dom
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Londrina Divulga Resultados Financeiros e Ações de Saúde do 3º Quadrimestre de 2025

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

Na manhã desta quarta-feira (25), a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina realizou uma audiência pública para apresentar o balanço orçamentário e as ações de saúde referentes ao último quadrimestre de 2025. O evento aconteceu na Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pela internet, e contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, e sua equipe de diretores.

Execução Financeira e Investimentos

Durante o encontro, foram apresentados dados sobre a execução financeira da saúde em Londrina, incluindo um investimento total de R$ 470.911.749,35 em 2025, superando o valor do ano anterior. Este montante representa 22,9% das receitas de impostos e transferências, bem acima do mínimo constitucional de 15%.

Campanhas de Saúde e Resultados Obtidos

A secretária Vivian Feijó destacou as campanhas de combate à dengue realizadas em 2025, que resultaram em uma redução significativa nos casos e óbitos. Os números mostram uma diminuição de 83% nos óbitos e 88% nos casos confirmados em comparação a 2024.

Ações de Mobilização Comunitária

A mobilização da comunidade foi um fator essencial para os resultados obtidos. Com mais de 200 mil imóveis vistoriados e 22 edições do Dia D de Combate à Dengue, Londrina envolveu cerca de 250 mil pessoas em ações preventivas e educativas.

Avanços nas Cirurgias Eletivas

Londrina destacou-se no ranking estadual de cirurgias eletivas, atendendo 3.192 pacientes até outubro de 2025, através do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE).

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

4
spot_img
Artigo anterior
Reforma do Hospital Municipal de Florestópolis Melhora Conforto e Segurança
Próximo artigo
Paraná Apresenta Selo ABNT para Combate à Violência contra Mulheres na Alep
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress