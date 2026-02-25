Londrina Divulga Resultados Financeiros e Ações de Saúde do 3º Quadrimestre de 2025

Na manhã desta quarta-feira (25), a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina realizou uma audiência pública para apresentar o balanço orçamentário e as ações de saúde referentes ao último quadrimestre de 2025. O evento aconteceu na Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pela internet, e contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, e sua equipe de diretores.

Execução Financeira e Investimentos

Durante o encontro, foram apresentados dados sobre a execução financeira da saúde em Londrina, incluindo um investimento total de R$ 470.911.749,35 em 2025, superando o valor do ano anterior. Este montante representa 22,9% das receitas de impostos e transferências, bem acima do mínimo constitucional de 15%.

Campanhas de Saúde e Resultados Obtidos

A secretária Vivian Feijó destacou as campanhas de combate à dengue realizadas em 2025, que resultaram em uma redução significativa nos casos e óbitos. Os números mostram uma diminuição de 83% nos óbitos e 88% nos casos confirmados em comparação a 2024.

Ações de Mobilização Comunitária

A mobilização da comunidade foi um fator essencial para os resultados obtidos. Com mais de 200 mil imóveis vistoriados e 22 edições do Dia D de Combate à Dengue, Londrina envolveu cerca de 250 mil pessoas em ações preventivas e educativas.

Avanços nas Cirurgias Eletivas

Londrina destacou-se no ranking estadual de cirurgias eletivas, atendendo 3.192 pacientes até outubro de 2025, através do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE).

