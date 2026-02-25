Reforma do Hospital Municipal de Florestópolis Melhora Conforto e Segurança

A recente reforma do Hospital Municipal de Florestópolis trouxe significativas melhorias para a infraestrutura do local, visando aumentar o conforto e a segurança dos pacientes e funcionários.

Principais Melhorias Realizadas

Entre as melhorias estão a troca de piso e uma nova pintura completa, que renovaram o ambiente hospitalar. As manutenções prediais e as adequações estruturais foram realizadas para modernizar o local.

Foco na Segurança e Acessibilidade

Foram implementadas ações importantes para a prevenção de infecções e revisados os sistemas de combate a incêndios. Além disso, o hospital passou por adequações de acessibilidade para garantir que todos os pacientes tenham acesso facilitado aos serviços.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br