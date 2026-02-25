DER/PR Realiza Melhorias em Trevo Rodoviário de Candói

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está realizando melhorias significativas no pavimento do trevo rodoviário localizado em Candói, no entroncamento da PR-560 com uma estrada rural às margens do Rio Jordão.

Impacto no Tráfego e Comunidades Locais

As obras visam melhorar o tráfego de longa distância e facilitar o deslocamento dos moradores das comunidades locais. Além disso, o acesso a pontos turísticos da região será otimizado, beneficiando o turismo local.

Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias

As melhorias no trevo rodoviário de Candói fazem parte do novo Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias, que recebeu um investimento de R$ 63,34 milhões. Este programa busca aprimorar a infraestrutura viária em diversas regiões do Paraná.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br