quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
28.4 ° C
28.4 °
28.4 °
65 %
2.6kmh
40 %
qua
28 °
qui
29 °
sex
30 °
sáb
31 °
dom
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

STF Condena Irmãos Brazão a 76 Anos por Assassinato de Marielle Franco

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
© Valter Campanato/Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu as penas dos envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018, no Rio de Janeiro.

Condenações e Penas

Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, foram condenados a 76 anos e três meses por organização criminosa, duplo homicídio e tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle, que sobreviveu ao atentado.

Outros Envolvidos

Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, recebeu pena de 18 anos por obstrução de Justiça e corrupção, mas foi absolvido dos homicídios. Ronald Alves de Paula, major da PM, foi condenado a 56 anos, e Robson Calixto, ex-policial militar, a 9 anos.

Perda de Cargos e Indenizações

Os condenados perderão seus cargos públicos após o trânsito em julgado. Também devem pagar R$ 7 milhões por danos morais: R$ 1 milhão para Fernanda Chaves, R$ 3 milhões para a família de Marielle e R$ 3 milhões para a família de Anderson Gomes.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

9
spot_img
Artigo anterior
Inscrições Abertas para Curso Gratuito de Esmaltação em Gel em Londrina
Próximo artigo
DER/PR Realiza Melhorias em Trevo Rodoviário de Candói
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress