STF Condena Irmãos Brazão a 76 Anos por Assassinato de Marielle Franco

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu as penas dos envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018, no Rio de Janeiro.

Condenações e Penas

Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, foram condenados a 76 anos e três meses por organização criminosa, duplo homicídio e tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle, que sobreviveu ao atentado.

Outros Envolvidos

Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, recebeu pena de 18 anos por obstrução de Justiça e corrupção, mas foi absolvido dos homicídios. Ronald Alves de Paula, major da PM, foi condenado a 56 anos, e Robson Calixto, ex-policial militar, a 9 anos.

Perda de Cargos e Indenizações

Os condenados perderão seus cargos públicos após o trânsito em julgado. Também devem pagar R$ 7 milhões por danos morais: R$ 1 milhão para Fernanda Chaves, R$ 3 milhões para a família de Marielle e R$ 3 milhões para a família de Anderson Gomes.

