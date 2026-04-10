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Lula anuncia inclusão de inadimplentes do FIES em pacote de renegociação de dívidas

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 10 de abril de 2026 20:54

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta sexta-feira (10) que os estudantes inadimplentes do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) serão contemplados no pacote de medidas do governo federal para combate ao endividamento.

Durante a inauguração de uma nova unidade do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Sorocaba (SP), Lula destacou que o aumento da dívida dos estudantes do FIES exige uma negociação para evitar que o sonho do ensino superior seja prejudicado. No entanto, o presidente não detalhou como será feita essa renegociação.

“Não podemos tirar o sonho de um jovem que está devendo o seu curso universitário”, afirmou Lula, ressaltando que o estudante pagará sua dívida ao se tornar um profissional qualificado, contribuindo para o desenvolvimento do país.

Dados do Ministério da Educação de outubro de 2025 indicam que cerca de 160 mil estudantes estão com parcelas atrasadas no FIES, totalizando um saldo devedor de R$ 1,8 bilhão.

O presidente também reforçou que os investimentos em educação devem ser encarados como prioridade para o progresso nacional, comparando o custo anual de um estudante em instituto federal, estimado em R$ 16 mil, com o custo de um preso em presídio federal, que chega a R$ 40 mil.

Em seu discurso, Lula sugeriu que deputados e senadores direcionem suas emendas parlamentares para a construção de escolas, o que, segundo ele, poderia resolver os problemas educacionais do país.

Além disso, em tom descontraído, o presidente comentou sobre as relações internacionais ao mencionar que o presidente dos Estados Unidos não deveria fazer ameaças ao Brasil, ressaltando que o país preza pela paz e pelo amor.

A unidade do IFSP inaugurada em Sorocaba foi construída por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e oferece infraestrutura completa para ensino técnico e tecnológico, com 4,6 mil metros quadrados de área construída.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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