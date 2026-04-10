Economia Solidária marca presença na Expo Londrina 2026 com produtos artesanais

O Programa Municipal de Economia Solidária (PMES) participa da Expo Londrina 2026, realizada de 10 a 19 de abril no Parque de Exposições Ney Braga. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), expõe e comercializa produtos artesanais de feirantes locais no espaço Via Rural – Smart Farm (Fazendinha).

Em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), o programa reúne 16 expositores que se revezam durante os dez dias de evento, com quatro feirantes por dia e cinco nos finais de semana. Este ano, o PMES conta com dois estandes: um dedicado ao Artesanato Indígena e outro ao Centro Público de Economia Solidária, ambos abertos diariamente das 9h às 18h durante a semana e das 10h às 19h nos finais de semana.

O secretário municipal de Assistência Social, Claudio de Melo, destaca que a participação amplia o acesso dos empreendimentos populares a um dos principais espaços de negócios da cidade. Ele ressalta que a ação gera renda direta, promove a inclusão produtiva e valoriza o trabalho local, mostrando a diversidade da feira que contempla também a economia popular e o empreendedorismo social.

No estande indígena, são comercializados produtos feitos com materiais naturais, como fibras e sementes, incluindo cestarias, bolsas e biojoias produzidas por membros da Terra Indígena Apucaraninha. Já no estande da Economia Solidária, há itens variados, como necessaires, bolsas, ecobags, roupas infantis, bordados, amigurumis, bijuterias, roupas para pets e lembranças de Londrina.

Em 2026, o programa dobrou o número de participantes em relação ao ano anterior e ampliou a estrutura, com uma barraca maior que possui exposição em três lados e cerca de 12 metros de bancada. Entre as novidades estão bolsas jeans feitas de peças reaproveitadas, bolsas de crochê e produtos bordados com temas da exposição.

Carolina Arfelli Bungart, gerente de Inclusão Produtiva da SMAS, reforça que a presença da Economia Solidária na Expo Londrina contribui para a autonomia econômica das famílias atendidas e fortalece a economia local de forma sustentável e solidária.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br