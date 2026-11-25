Concurso desta quarta-feira tem prêmio estimado em R$ 2 milhões; Portal Cambé divulgará os números sorteados e a premiação.

A Lotofácil 3838, desta quarta-feira, 25 de novembro de 2026, tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas. Conforme o anúncio das Loterias Caixa, o sorteio está previsto para as 21h, pelo horário de Brasília.

O Portal Cambé atualizará esta matéria com os números sorteados após a divulgação oficial. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão acrescentados após a apuração da Caixa Econômica Federal.

Números sorteados na Lotofácil 3838

RESULTADO DO SORTEIO Lotofácil 3838 Quarta-feira • 25 de novembro de 2026 Confira as dezenas sorteadas 01 02 05 07 08 10 11 12 13 15 16 17 20 23 25 Dezenas apresentadas em ordem crescente. Premiação Consulte a quantidade de apostas ganhadoras e os valores dos prêmios no rateio oficial das Loterias Caixa. Confira seu bilhete nos canais oficiais das Loterias Caixa .

Os números serão apresentados em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.

Premiação da Lotofácil 3838

Confira abaixo o espaço reservado para o rateio do concurso:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 14 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 13 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 12 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 11 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação

A Lotofácil acumulou?

A confirmação de ganhadores na faixa principal ou de acumulação depende da apuração oficial. Caso mais de uma aposta acerte as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.

Como apostar na Lotofácil

Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade contempla apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos.

As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o prazo de encerramento do concurso.

Próximo concurso da Lotofácil

A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão informadas após a atualização oficial da Caixa.

Acompanhe também os demais resultados das loterias no Portal Cambé.

Fonte: Loterias Caixa.