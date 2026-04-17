Polícia Civil de Cambé prende dois irmãos por tráfico de drogas e apreende arma e entorpecentes

A Polícia Civil de Cambé realizou, na quarta-feira (16), uma operação que resultou na prisão em flagrante de dois irmãos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município. Durante a ação, também foram apreendidos entorpecentes, arma de fogo e munições.

De acordo com informações repassadas pela própria Polícia Civil, a equipe iniciou as diligências após receber denúncias indicando a comercialização de drogas em um imóvel da cidade. Os policiais se deslocaram até o endereço para verificar a procedência das informações.

No local, um dos suspeitos permitiu a entrada da equipe. Durante as buscas, foi encontrada uma quantidade de substância análoga à maconha, resultando na prisão em flagrante do primeiro irmão. Ele afirmou que a droga pertenceria ao outro envolvido.

Enquanto os policiais ainda estavam na residência, o segundo irmão chegou ao local e foi abordado. Inicialmente, ele negou qualquer relação com os entorpecentes. Ambos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.

Durante as investigações, surgiram informações de que na residência do segundo suspeito poderia haver uma quantidade maior de drogas. Diante da situação de flagrante, a Polícia Civil solicitou autorização judicial para realização de busca domiciliar, que foi deferida pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.

Na manhã do mesmo dia, os policiais cumpriram o mandado e encontraram porções de cocaína, maconha e haxixe, além de uma pistola calibre 9 milímetros com dois carregadores municiados.

Após a audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva dos dois suspeitos. Segundo as autoridades, a decisão considerou a quantidade de drogas apreendida e os antecedentes criminais dos envolvidos. Um deles já possuía passagem por tráfico de drogas, enquanto o outro responde por crime de roubo.

Os dois foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.