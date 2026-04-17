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PMPR intensifica busca por tecnologia e estratégias em segurança na LAAD Security & Milipol Brazil 2026

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 17 de abril de 2026 6:59

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) está ampliando sua atuação em inovação e estratégias para a segurança pública durante a LAAD Security & Milipol Brazil 2026. O evento, considerado o maior da América Latina no setor, reúne especialistas, autoridades e empresas nacionais e internacionais para apresentar novidades em tecnologia, equipamentos e soluções para segurança e defesa.

A participação da PMPR reforça o compromisso da corporação com a modernização de suas operações e o acompanhamento das tendências globais no combate à criminalidade. Durante a feira, representantes da instituição têm acesso a produtos e serviços de última geração, além de trocar experiências com outros profissionais do segmento.

O encontro é uma oportunidade para a PMPR identificar novas ferramentas e práticas que possam ser incorporadas ao trabalho diário, contribuindo para a eficiência das ações policiais e a proteção da sociedade paranaense.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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