Flamengo mantém 100% na Libertadores ao vencer Independiente Medellín por 4 a 1 no Maracanã

O Flamengo conquistou mais uma vitória expressiva na Copa Libertadores da América ao derrotar o Independiente Medellín, da Colômbia, por 4 a 1, em partida realizada na noite de quinta-feira (16), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Rubro-Negro segue com 100% de aproveitamento na competição e lidera o Grupo A, somando seis pontos em dois jogos. O time comandado pelo técnico Leonardo Jardim mostrou superioridade desde o início, controlando as ações e aproveitando as oportunidades criadas.

O placar foi aberto aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Paquetá recebeu passe de Ayrton Lucas e finalizou com precisão para marcar o primeiro gol do Flamengo. O Independiente Medellín chegou a empatar aos 39 minutos, após erro de Carrascal, com Yony González balançando as redes para os colombianos.

O Flamengo, no entanto, retomou a vantagem pouco depois, com Bruno Henrique marcando de cabeça após cruzamento de Arrascaeta. No início do segundo tempo, Arrascaeta e Bruno Henrique inverteram os papéis: o camisa 10 lançou para o atacante, que devolveu para o uruguaio finalizar e ampliar o marcador.

Com a vantagem consolidada, o técnico Leonardo Jardim promoveu alterações na equipe. Pedro, que entrou no decorrer da partida, fechou a goleada aos 50 minutos do segundo tempo, após receber passe de Luiz Araújo e finalizar de bico.

Na mesma rodada, o Palmeiras também venceu, superando o Sporting Cristal, do Peru, por 2 a 1, com gols de Murilo e Flaco López, garantindo mais três pontos para o time paulista na competição continental.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br