Prefeitura de Londrina Expande Equipe de Entrevistadores do Cadastro Único

Blog Londrina

A Prefeitura de Londrina tomou medidas significativas para fortalecer o atendimento às demandas do Cadastro Único (CadÚnico), ampliando sua equipe de entrevistadores sociais. Essa ação visa melhorar os fluxos de trabalho e o atendimento ao público, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade.

Expansão da Equipe de Entrevistadores

O número de profissionais nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) aumentou de 17 para 24, abrangendo as regiões norte, sul, central, oeste e leste, além do CRAS Rural e do Centro POP. Além disso, o número de entrevistadores para visitas domiciliares dobrou, passando de cinco para dez. Todos os novos membros passaram por capacitação e já estão exercendo suas funções.

Parceria e Recursos

As contratações foram realizadas por meio de convênio com o Centro Esperança por Amor Social (Cepas), utilizando recursos municipais e do Bolsa Família. A expectativa é que, até 2026, sejam realizadas 4 mil visitas domiciliares nos próximos três meses, aumentando a eficiência dos serviços prestados.

Funcionamento do CadÚnico em Londrina

As atividades do CadÚnico ocorrem de segunda a sexta-feira nos CRAS, no Centro POP e nas residências. Os atendimentos abrangem famílias em processo de atualização, averiguação ou novos cadastros.

Segurança nas Visitas Domiciliares

A diretora de Proteção Social Básica da SMAS, Amanda Boza Gonçalves, assegura que os entrevistadores fazem contato prévio com as famílias, identificando-se com crachá. Os números de telefone utilizados estão disponíveis no site www.cepasbrasil.com.br/cad%C3%BAnico. A população pode verificar a identidade dos entrevistadores para evitar fraudes.

Importância do Cadastro Único

O CadÚnico é essencial para acessar políticas públicas do Governo Federal, servindo como um banco de dados que identifica as necessidades das famílias brasileiras. Manter os dados atualizados é crucial para garantir o acesso a direitos e programas sociais.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

